Presidente do Ceará elogia técnicos brasileiros e diz que clube evitou se contaminar com "onda estrangeira"

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, o dirigente do Vovô, Robinson de Castro, revelou os bastidores e os motivos que levaram a contratação do novo treinador

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, Robinson de Castro, presidente do Ceará, revelou os motivos que levaram a escolha de Tiago Nunes para o comando do Alvinegro. O dirigente afirmou que sentiu uma certa pressão pela opção de um treinador de fora, mas que o clube optou por não entrar “nesta onda”, acreditando não ser o perfil necessário no momento. Robinson ainda destacou que os treinadores brasileiros são os melhores da América do Sul.



“No momento em que está todo mundo nesta 'onda' de estrangeiro, a gente evitou nos contaminar com isso. Primeiro porque não é o momento para isto. Estamos no meio de uma competição, precisamos de pessoas que conheçam mais nossos concorrentes e nosso time. Também, eu ainda acho que nós temos os melhores treinadores da América do Sul. Essa é opinião minha, respeito e tenho nada contra, eventualmente posso contratar algum (técnico) estrangeiro, mas veio uma 'onda' e criou uma certa pressão para que a gente trouxesse treinador estrangeiro como se fosse a solução”, disse Robinson de Castro.

O presidente de Porangabuçu ainda revelou a primeira conversa que teve com o novo técnico do Vovô. De acordo com o dirigente alvinegro, os dois foram francos, sinceros, simples e objetivos. Robinson acrescentou que o Tiago se “demonstrou um conhecedor do clube”.

“Foi uma conversa franca e sincera, de forma simples e objetiva (...). Se demonstrou um conhecedor do clube e das práticas daqui. Falou também do plantel do Ceará, das possibilidades, inclusive, de modelo de jogo, utilização de peças e funções diferentes. Jogadores, inclusive, que estavam sendo criticados, ele elogiou. Perguntou sobre estabilidade, se eu (Robinson de Castro) iria continuar no clube, talvez visando um projeto mais a longo prazo”, relatou o presidente alvinegro.

Ainda sobre os motivos da escolha de Tiago, Robinson de Castro destacou as recusas anteriores do gaúcho de 41 anos e falou sobre o perfil do recém-contratado do Vovô. Segundo o presidente do Ceará, Tiago é “jovem e vencedor” e diferenciou do modelo de “novo e aposta”.

“Me impressionou porque ele recentemente recusou clubes do Nordeste. Me parece que ele nos enxergou de alguma forma diferente. Não sei exatamente o que, ele não me disse ainda, mas foi algo legal porque ele é um cara que certamente está em todas as listas de treinadores quando algum clube da Série A vai buscar alguém no mercado. Até recentemente ele era ‘Top 3’ do Brasil pelos trabalhos feitos, principalmente no Athletico-PR, por ser um cara muito jovem, com muito conteúdo, que tem boas ideias, que revela jogadores e potencializa. Então ele tem o perfil do novo vencedor e é algo muito buscado no mercado. O ‘novo’ mas também vencedor, não no ‘novo aposta’, mas 'novo vencedor'", afirmou presidente do Ceará.

