Tiago Nunes elogia Yony González e promete "meritocracia" na escalação do Ceará

Em baixa no elenco, o atacante colombiano terá a oportunidade de se firmar na equipe titular com o novo treinador do Vovô. Ambos já trabalharam juntos no Corinthians, em 2020

Apresentado oficialmente na noite desta quarta-feira, 1, em Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará, o novo técnico do Vovô, Tiago Nunes, falou sobre a situação de Yony González. O atacante colombiano chegou ao Alvinegro por empréstimo do Benfica-POR no início da temporada sob grande expectativa, mas não conseguiu se firmar entre os titulares e perdeu espaço com Guto Ferreira, ex-treinador da equipe.

Tiago Nunes e Yony Gonzaléz já trabalharam juntos no Corinthians, em 2020. O treinador relembrou as boas atuações do colombiano na época do Júnior Barranquilha, quando foram adversários na final da Copa Sul-Americana — que consagrou Nunes campeão do torneio com o Athletico-PR —, e também no Fluminense, em 2019.

"O Yony eu conheci jogando pelo Barranquilla, nos jogos finais da Sul-Americana 2018, onde teve atuações destacadas. Depois, reiterou fazendo boas atuações pelo Fluminense e tive a oportunidade de trabalhar com ele rapidamente no Corinthians, por questões legais e administrativas, acabou não permanecendo no clube. Atleta que sempre teve ótima postura profissional, sempre treinou, se dedicou e deu o máximo."

O novo comandante alvinegro ainda ressaltou que “quem se escala é o jogador”, evidenciando a metodologia da meritocracia, ou seja, quem estiver melhor, joga.

"A exemplo de todos os atletas, a ideia é oportunizar. Acredito muito na meritocracia, que o próprio atleta se escala. Não acredito em regras, protocolos pré estabelecidos, cadeiras cativas. Fizemos o primeiro treino aqui, os caras se dedicaram muito, é isso que vou tentar colher todo dia. Quem se dedica mais, merecer mais, se adaptando melhor as ideias que a gente vem propondo, vai ter mais chances de jogar. Se o Yony for esse jogador, vai ter oportunidades. Se não for, não vai ter oportunidades."



Em 2021, Yony já disputou 19 partidas pelo Vovô e não marcou nenhum gol, além de apresentar atuações bem abaixo do esperado na maioria dos jogos. O atleta chegou a ser utilizado no time de aspirantes, na partida diante do Grêmio-RS, vencido pelo Vovô por 2 a 0. Na ocasião, o colombiano deu uma assistência para gol.

