Botafogo: veja cenários para o clube ser campeão brasileiro de 2024

Na 37ª rodada, após sair na frente do placar contra o Internacional com gol do venezuelano Savarino, o Botafogo chegou a ser considerado matematicamente campeão brasileiro. Contudo, o gol de Estevão, pelo Palmeiras, manteve o clube paulista vivo na disputa.

Agora, em um intervalo de apenas oito dias, o Botafogo tem a chance de conquistar dois dos maiores títulos de sua história. No último sábado, 30 de novembro, o clube conquistou sua primeira Copa Libertadores ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0. Confira os cenários para que o Botafogo conquiste o Campeonato Brasileiro de 2024: Botafogo no Brasileirão 2024: cenários

Para ficar sem o título

Embora o cenário mais provável seja a conquista do título pelo Botafogo, existe a possibilidade de uma combinação de resultados que pode levar o Palmeiras a ultrapassá-lo na última rodada.



Como o Botafogo pode perder o título no domingo, dia 8: Derrota do Botafogo para o São Paulo

Vitória do Palmeiras contra o Fluminense

Para o Botafogo ser campeão Com um pé na comemoração, o Botafogo está muito próximo de conquistar o terceiro Campeonato Brasileiro de sua história.