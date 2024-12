Com golaço de Estêvão, Palmeiras vence Cruzeiro e segue vivo na briga pelo título

No Mineirão, sem público, Raposa sai na frente. Mas Palmeiras, mesmo com Cássio fazendo milagres, faz 2 a 1 com gol no último minuto / Crédito: Jogada 10

Um golaço de Estêvão, de falta, aos 44 do segundo tempo, garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, 4/12, e manteve o time vivo na luta pelo título. O duelo foi no Mineirão (sem público), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Os gols foram no segundo tempo. O Cruzeiro, que precisava vencer para voltar ao G8, saiu na frente com gol de Matheus Pereira. Mas o Palmeiras empatou com Maurício e virou com o gol de sua joia. Nada mais justo para o Verdão – com 31 finalizações contra 10 – somente não venceu por mais por causa de uma atuação sensacional de Cássio, com cinco defesas excepcionais. O Palmeiras segue vivo. Mas, na última rodada, neste domingo, 8/12 vai precisar vencer o Fluminense em casa e torcer pela derrota do Botafogo, que também joga em casa, contra o São Paulo. Afinal, o Glorioso tem 76 pontos, contra 73 dos palmeirenses. Assim, caso ambos terminem empatados em pontos, o Verdão será campeão por ter uma vitória a mais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Cruzeiro, com 49 pontos, está em nono lugar e vai precisa vencer o Juventude, fora de casa, e torcer pór um tropeço do Bahia (contra o lanterna Atlético-GO, em Salvador) para ficar com a última vaga em aberto para a Libertadores. Esta derrota, alías, garante o Corinthians com a vaga 7 na Libertadores.

Primeiro tempo sem gol O Palmeiras começou mais bem postado, buscando, com passes rápidos que passavam por Raphael Veiga, chegar ao ataque, quase marcando com Felipe Anderson aos nove minutos. Ele recebeu de Raphael Veiga e chutou rente à trave esquerda de Cássio. O Cruzeiro só começou a mostrar alguma coisa a partir dos dez minutos, mas de maneira dispersa e errando passes. Em um deles, Matheus Pereira falhou e Flaco chutou com perigo. Durante dez minutos, o jogo ganhou em emoção, já que os times passaram a buscar o gol a qualquer custo. Se Lautaro perdeu duas vezes, na primeira, Weverton abafou, e na segunda, Cássio fez milagres em chutes de Felipe Anderson. A partir dos 25 minutos, só deu Verdão, que acumulou chances com Felipe Anderson (de novo), Vanderson e Estêvão. E a bola não entrou por causa de São Cássio. O que ele fez no chute à queima-roupa de Estêvão era digno de uma placa. E só por ele o Cruzeiro foi para o intervalo com o empate sem gols. Isso num jogo em que os paulistas, com 55% de posse e 16 fionalizações (novo na direção de Cássio) contra quatro dos dono9s da casa. Gols na etapa final O Cruzeiro voltou com melhor postura tática. Fez dois ataques que não deram em nada, mas aos sete minutos chegou ao gol. Marlon avançou pela esquerda, em cima de Giay, e cruzou para o meia da área, Matheus Pereira, que estava inoperante no jogo. Ele chutou com extrema categoria. Rapidamente, 1 a 0.