Valorizado, Artur Jorge, do Botafogo, recebe duas propostas do exterior

Multa rescisória do treinador bracarense é de R$ 13 milhões, segundo site. Leia mais detalhes sobre as ofertas

Uma das ofertas faria o comandante português ganhar três vezes mais do que recebe atualmente no Glorioso.

Campeão da Copa Libertadores pelo Botafogo e a um passo da conquista de um Campeonato Brasileiro, o técnico Artur Jorge tem nome bem valorizado no mercado. Assim, segundo o site “Uol”, o treinador bracarense recebeu duas propostas do exterior nesta semana.

De acordo com a reportagem, Artur Jorge tem uma multa rescisória avaliada em 2 milhões de euros (aproximadamente, R$ 13 milhões). O contrato do treinador com o Botafogo vai até dezembro de 2025. Ou seja, teria, em teoria, uma temporada cheia pelo Mais Tradicional.