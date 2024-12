Textor: ‘Super Mundial é uma grande oportunidade para o Botafogo’

Dono da SAF do Botafogo, presente no sorteio da competição, na Flórida (onde mora) exalta a presença do Fogão na competição / Crédito: Jogada 10

Dono da SAF do Botafogo, John Textor marcou presença no sorteio do Super Mundial de Clubes, em Miami. Morador da Flórida disse se sentir em casa e que como o futebol ganha força nos Estados UNidos, espera uma grande competição. Ainda com mais a presença do Glorioso. “Estou muito animado como floridiano, como brasileiro adotado e como carioca adotado”, disse para completar: