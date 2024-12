Técnico do PSG prevê duelo contra o Botafogo no Super Mundial

Técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique acionou sua bola de cristal para saber quem vai enfrentar no Super Mundial de Clubes, a partir de junho de 2025, no Estados Unidos. Segundo ele, o PSG vai se encontrar com o Botafogo, na fase de grupos, na terra do Tio Sam.

“Me diga qual é o melhor clube brasileiro na competição”, solicitou.