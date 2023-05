Ceará empresta Léo Rafael ao América-RN

Vínculo do empréstimo vai até o fim de novembro de 2023. Jogador já está em Natal e a transação só foi possível porque clubes das Série C e D não usam janela de transferência

O Ceará emprestou o meio-campista Léo Rafael ao América-RN, que disputa a Série C do Brasileiro. O vínculo com o time potiguar vai até 30 de novembro, sem opção de compra. O jogador já está em Natal.

No Ceará desde 2021, Léo Rafael não conseguiu se firmar no elenco principal do Vovô nos últimos anos e nesta temporada só havia entrado em campo cinco vezes, tendo marcado um gol e sido o autor de uma assistência. Com pouco espaço, será emprestado para ganhar rodagem.

O contrato do jovem jogador, de 22 anos, com o Ceará vai até dezembro de 2024. A transação deve ser efetivada no BID da CBF nos próximos dias. Para clubes da Série C e D do Brasileiro, não existem limitações de janela, por isso todos podem contratar a qualquer momento.