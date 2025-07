Sem caras novas, Ceni deve utilizar "força máxima" contra Fortaleza no Nordestão; confira

Está deve ser a primeira vez que Pulga enfrentará o Fortaleza desde que deixou o Ceará, no início deste ano / Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Mantendo a filosofia de ter poucas mudanças em seu plantel no meio da temporada, o Bahia — primeiro adversário do Fortaleza após a parada para o Super Mundial de Clubes da Fifa — não terá nenhum reforço para o duelo desta quarta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em Salvador. As principais movimentações do Esquadrão no mercado foram para manter suas peças. Nesse período, alguns atletas do escrete baiano chegaram a receber sondagens de outras equipes, mas nenhuma tratativa avançou.

Outro ponto que eleva a importância da competição para os baianos é um possível clássico local no certame. Caso vençam seus jogos, Bahia e Vitória podem se enfrentar na final do Nordestão deste ano. As únicas dúvidas para Ceni estão no gol e na ponta direita. Até este momento, Marcos Felipe e Ronaldo se revezam na baliza do Tricolor, com nenhum deles assumindo a titularidade unânime. Já na ponta, pela diferença nas características, Ademir e Cauly disputam posição. Sendo assim, o time ideal de Ceni só não estará em campo devido duas ausências: do zagueiro Kanu (tendão de Aquiles) e do meio-campista Erick (lesão no músculo da coxa direita). Após o retorno do Bahia aos treinos, no último dia 29, ambos seguiram na fisioterapia, se recuperando de lesões, e não devem atuar contra o Leão.