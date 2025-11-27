Fortaleza divulga parcial com quase 30 mil torcedores confirmados para jogo contra Atlético-MG

Tricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10

O Fortaleza divulgou, na noite desta quinta-feira, 27, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Atlético-MG. De acordo com o clube, 29.344 tricolores já garantiram presença para a partida de domingo, 30, na Arena Castelão.

