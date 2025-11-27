Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza divulga parcial com quase 30 mil torcedores confirmados para jogo contra Atlético-MG

Tricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10
O Fortaleza divulgou, na noite desta quinta-feira, 27, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Atlético-MG. De acordo com o clube, 29.344 tricolores já garantiram presença para a partida de domingo, 30, na Arena Castelão.

Restando três dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10.

Para o embate, o Tricolor de Aço promoveu promoção nos valores dos bilhetes. Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos leoninos: superior e inferior sul, superior central, bossa nova, inferior norte, especial e premium. O setor superior norte será preenchido pelos visitantes.

Com expectativa de casa cheia, o Fortaleza, que é 18º lugar, vai tentar conquistar mais três pontos na Série A para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Em caso de vitória contra o Galo, a equipe pode deixar a zona de rebaixamento, a depender dos resultados dos concorrentes.

Valores para Fortaleza x Atlético-MG:

Superior Sul: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia-entrada) | Sócio acompanhante: R$ 20 | R$ 10
Inferior Sul: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
Bossa Nova: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
Inferior Norte: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Especial: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
Premium: R$ 150 (inteira) | R$ 125 (meia-entrada)
Superior Norte (visitante): R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia-entrada)

