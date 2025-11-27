Fortaleza divulga parcial com quase 30 mil torcedores confirmados para jogo contra Atlético-MG

Fortaleza divulga parcial com quase 30 mil torcedores confirmados para jogo contra Atlético-MGTricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10
O Fortaleza divulgou, na noite desta quinta-feira, 27, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Atlético-MG. De acordo com o clube, 29.344 tricolores já garantiram presença para a partida de domingo, 30, na Arena Castelão.
Restando três dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10.
Para o embate, o Tricolor de Aço promoveu promoção nos valores dos bilhetes. Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos leoninos: superior e inferior sul, superior central, bossa nova, inferior norte, especial e premium. O setor superior norte será preenchido pelos visitantes.
Com expectativa de casa cheia, o Fortaleza, que é 18º lugar, vai tentar conquistar mais três pontos na Série A para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Em caso de vitória contra o Galo, a equipe pode deixar a zona de rebaixamento, a depender dos resultados dos concorrentes.
Valores para Fortaleza x Atlético-MG:
Superior Sul: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia-entrada) | Sócio acompanhante: R$ 20 | R$ 10
Inferior Sul: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
Bossa Nova: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
Inferior Norte: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Especial: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
Premium: R$ 150 (inteira) | R$ 125 (meia-entrada)
Superior Norte (visitante): R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia-entrada)