"Hoje, a sorte corre do nosso lado", diz Ávila sobre reação do Fortaleza

"Hoje, a sorte corre do nosso lado", diz Ávila sobre reação do FortalezaZagueiro argentino, titular absoluto do Leão, destaca resgate da confiança da equipe desde a chegada de Palermo e valoriza união do elenco
A campanha de recuperação do Fortaleza no Brasileirão, com sete jogos de invencibilidade e agora a dois pontos de deixar a zona de rebaixamento, passa por três fatores, na opinião do zagueiro Gastón Ávila: confiança, união e sorte.
O defensor argentino relembrou que o Tricolor amargou resultados ruins ao longo da temporada, em jogos que desperdiçava oportunidades e via os adversários aproveitarem para sair com o resultado positivo. Agora, o camisa 32 considera que a maré virou.
"O Fortaleza é para acreditar. A verdade é que a equipe está transmitindo isso, e nós nos sentimos assim, que temos que acreditar, porque tem que lutar até o último (jogo). [...] O futebol, muitas vezes, é um pouco injusto. Hoje, a sorte corre do nosso lado, mas isso só acompanha com o esforço que estamos fazendo todos os dias", ponderou o jogador, em entrevista coletiva nessa quinta-feira, 27.
Leia mais
O próprio Gaston Ávila teve um início conturbado no Leão, com falhas em partidas e expulsão em Clássico-Rei, mas se firmou na equipe e virou titular absoluto — são 31 atuações na temporada. A evolução acompanhou a reação do Fortaleza na Série A, com três vitórias e quatro empates nos sete jogos mais recentes, vivo na briga pela permanência.
O zagueiro argentino, que forma dupla com o compatriota Brítez, destacou a confiança passada pelo técnico Martín Palermo ao elenco e a união do grupo no momento difícil, acreditando que é possível escapar da queda para a Série B.
"A confiança. Era o que estava nos faltando um pouco. Havia jogo em que jogávamos bem, chutávamos para o gol, pegava na trave e saía; os rivais chutavam, a bola ficava quicando e empurravam (para o gol). Foi um pouco de tudo. Mas agora, que estamos com confiança, nos damos conta que não somos 11, somos 22, porque tanto quem está jogando quanto quem está de fora, estamos todos apoiando, brigando. A união da equipe é fundamental para isso, além da confiança do treinador, que passou para todos. Isso foi o que mudou tudo", afirmou.
Com mais três jogos pela frente, o Tricolor vai receber o Atlético-MG no próximo domingo, 30, às 18h30min, pela 35ª rodada do Brasileirão, em uma Arena Castelão que deve ter casa cheia — já são mais de 30 mil torcedores confirmados.
"É muito importante. Ter o apoio da torcida, o calor da torcida, dá o plus aos jogadores. Jogar de visitante é uma coisa, como mandante está obrigado a ganhar, porque tem 50 mil pessoas e não quer decepcionar ninguém, ainda mais nas circunstâncias em que estamos agora. Tanto os jogadores como a torcida, que viaja para todo lado", destacou Gastón Ávila.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente