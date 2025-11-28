"Hoje, a sorte corre do nosso lado", diz Ávila sobre reação do Fortaleza

Zagueiro Gastón Ávila em entrevista coletiva do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A campanha de recuperação do Fortaleza no Brasileirão, com sete jogos de invencibilidade e agora a dois pontos de deixar a zona de rebaixamento, passa por três fatores, na opinião do zagueiro Gastón Ávila: confiança, união e sorte.

O zagueiro argentino, que forma dupla com o compatriota Brítez, destacou a confiança passada pelo técnico Martín Palermo ao elenco e a união do grupo no momento difícil, acreditando que é possível escapar da queda para a Série B. "A confiança. Era o que estava nos faltando um pouco. Havia jogo em que jogávamos bem, chutávamos para o gol, pegava na trave e saía; os rivais chutavam, a bola ficava quicando e empurravam (para o gol). Foi um pouco de tudo. Mas agora, que estamos com confiança, nos damos conta que não somos 11, somos 22, porque tanto quem está jogando quanto quem está de fora, estamos todos apoiando, brigando. A união da equipe é fundamental para isso, além da confiança do treinador, que passou para todos. Isso foi o que mudou tudo", afirmou.