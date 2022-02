Ceará volta a jogar no interior do Estado pelo Campeonato Cearense após quatro anos

O Ceará vai viajar cinco horas de ônibus até Iguatu nesta sexta-feira, 25, para enfrentar o time da casa, sábado, 26, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. O trajeto é incomum para o time alvinegro, que não joga uma partida do Estadual no interior há quatro anos.

Nos últimas edições do certame, o Vovô tem ido, no máximo, até Horizonte, que fica cerca de 44 km de distância de Fortaleza, ou seja, faz parte da região metropolitana. O percurso até Iguatu, no entanto, é de cerca de 305 km. Por isso, o Ceará vai deixar a sede do clube, em Porangabuçu, às 13 horas desta sexta-feira e tem previsão de chegada na cidade do Centro-Sul do Estado às 18 horas.

A última partida que o Alvinegro jogou no interior pelo Campeonato Cearense, inclusive, foi contra o próprio Iguatu, na 3ª rodada da primeira fase do certame — Vovô e Leão só passaram a entrar na segunda fase a partir de 2019. O jogo foi realizado no mesmo estádio Morenão em que os dois times se enfrentaram neste sábado e o placar terminou em 2 a 1 para o Azulão. Os gols do time da casa foram marcados por Adilson Canga e Elanardo, de pênalti. Arthur Cabral descontou para o Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando se fala em jogo eliminatório, de fases mais avançadas, a última vez que o Vovô disputou um mata-mata de Campeonato Cearense no interior foi em 2017, contra o Guarani-J. O jogo de ida, no Romeirão, terminou empatado em 0 a 0. No jogo da volta, no Castelão, o Alvinegro bateu o Leão do Mercado por 2 a 0.

Isso não significa, porém, que o Ceará não tenha enfrentado times do interior nas últimas edições do Campeonato Cearense. Por falta de estádios aptos nas cidades em que os times são sediados ou outros motivos, o Vovô já encarou equipes como Barbalha e Icasa, na condição de visitante, por exemplo, em Itaitinga e Caucaia.

Para o jogo entre Iguatu e Ceará neste sábado, 26, cerca de mil ingressos foram colocados à venda, sendo 300 para a torcida alvinegra. A assessoria de imprensa do Azulão disse que a carga direcionada aos visitantes já foi toda comprada pela diretoria do Vovô.



Tags