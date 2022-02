CBF define arbitragem dos jogos de Ceará, Ferroviário e Icasa na Copa do Brasil

Vovô e Tubarão da Barra visitarão São Raimundo-RR e Nova Venécia-ES, respectivamente, e jogam pelo empate; já o Verdão do Cariri, recebe a Tombense-MG com obrigação de vencer

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nessa terça-feira, 22, as arbitragens para os confrontos de Ceará, Ferroviário e Icasa na primeira fase da Copa do Brasil. As partidas serão disputadas em jogo único na próxima semana e não terão presença de árbitro de vídeo.

Ceará e Ferroviário jogarão fora de casa contra São Raimundo-RR e Nova Venécia-ES, respectivamente, precisando apenas de um empate para se classificar, enquanto o Icasa recebe a Tombense-MG, e só a vitória classifica o Verdão do Cariri.

O jogo entre São Raimundo-RR e Ceará terá um trio de arbitragem paulista. Thiago Luis Scarascati, que já apitou sete jogos do Paulistão em 2022, será o árbitro principal do confronto, acompanhado dos assistentes Alex Ang Ribeiro e Fabio Rogerio Baesteiro.

Já o confronto do Ferroviário contra o Nova Venécia-ES contará com arbitragem carioca. O árbitro principal será Felipe da Silva Gonçalves Paludo, que apitou alguns jogos do Brasileirão Série B na temporada passada, e terá como assistentes Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira.

Por fim, a partida entre Icasa e Tombense-MG terá o árbitro alagoano que recentemente foi responsável por apitar Ceará x Sport, pela Copa do Nordeste desse ano, Rafael Carlos Salgueiro Lima. Brigida Cirilo Ferreira e Maxwell Rocha Silva, também de Alagoas, serão os assistentes.

O primeiro cearense a entrar em campo na competição será o Icasa, na próxima terça-feira, 1º, às 15h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha. No dia 2, será a vez da estreia do Ceará, às 19 horas, no estádio Canarinho, em Boa Vista/RR. E o Ferrão estreia no dia seguinte, 3, às 15h30min, no estádio Zenor Rocha, em Nova Venécia/ES.

