Espanha x Inglaterra: veja tudo sobre a final da Eurocopa 2024

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Será no domingo, dia 14 de julho, a partir das 16 horas (horário de Brasília).

Espanha x Inglaterra: local da final da Eurocopa 2024

Será no Olympiastadion Berlim, na Alemanha, estádio com capacidade para 71 mil espectadores. O local foi palco de todas as finais da Taça da Alemanha desde 1985.

Espanha x Inglaterra: premiação para o campeão da Euro 2024

Uefa vai disponibilizar uma premiação total de 331 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão), distribuída aos 24 países participantes de acordo com o desempenho de cada seleção.

Desse montante, o campeão pode levar até 28,25 milhões de euros (R$ 150 milhões), no caso de vencer todos os jogos da fase de grupos.