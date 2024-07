Uefa divulga bola das semifinais e da final da Euro 2024

Com design prateado inspirado no troféu e tecnologia de microchip, novidade substitui modelo utilizado da fase de grupos até as quartas

Novidade na reta final da Eurocopa 2024. A Uefa apresentou, nesta segunda-feira (8), a bola que será usada nas semifinais e na final do torneio. Chamada ‘Fussballliebe Finale’, ela substituirá o modelo usado desde a fase de grupos até as quartas de final. Predominantemente prateada, a bola tem detalhes em amarelo, preto e vermelho, referências claras às cores da bandeira alemã, país sede da competição.

A escolha da cor prata em vez do clássico branco remete ao troféu que as quatro semifinalistas almejam. De acordo com a Uefa, a bola foi testada por jogadores para garantir que a nova cor não refletisse luz de volta para o campo, garantindo boa visibilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos principais diferenciais das bolas usadas na Euro 2024 é a tecnologia. Elas são as primeiras a incluir um microchip que detecta o momento exato dos toques dos jogadores, tornando as decisões de arbitragem mais precisas, especialmente na marcação de impedimentos semiautomáticos, que melhoram a fluidez do jogo.