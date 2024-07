Inglaterra vence Holanda de virada e pega Espanha na final da Euro

Dessa maneira, a Inglaterra chega à segunda final consecutiva da Eurocopa e ganha força na briga para conquistar o título inédito. Ao mesmo tempo, o pressionado Gareth Southgate foi fundamental ao colocar o atacante do Aston Villa em campo, autor do gol da classificação. Assim, o treinador respira e terá mais tranquilidade para buscar o troféu europeu.

A final da Eurocopa 2024 está definida. A Inglaterra venceu a Holanda por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), de virada, e vai encarar a Espanha na decisão. Na melhor atuação da seleção inglesa no torneio, o ‘English Team’ contou com o brilho de Ollie Watkins, que saiu do banco de reservas na segunda etapa para confirmar o triunfo no Signal Iduna Park, em Dortmund. O atacante, inclusive, entrou na vaga de Harry Kane, que, de pênalti, havia marcado o primeiro dos ingleses na partida. Por outro lado, a Laranja Mecânica foi quem abriu o placar com um golaço do jovem Xavi Simons.

Por outro lado, a Holanda se despede da Euro 2024, mas deixa uma boa impressão. O jogo coletivo do time comandado pelo técnico Ronald Koeman foi um dos pontos fortes da Laranja Mecânica, que ainda contou com grandes atuações do jovem Xavi Simons, que está na mira do Bayern de Munique.

O jogo

Holanda e Inglaterra fizeram um bom primeiro tempo em Dortmund. Logo aos oito minutos, Xavi Simons roubou a bola no ataque, avançou e chutou forte no ângulo de Pickford para abrir o placar em finalização de fora da área. No entanto, a Inglaterra respondeu e chegou ao empate aos 20 minutos, em pênalti polêmico marcado em Harry Kane com auxílio do VAR. Assim, o capitão e camisa 9 converteu a cobrança e confirmou o empate. O gol animou os ingleses, que assumiram o controle da partida, mas as equipes foram para o vestiário com o placar de 1 a 1.

Na volta do intervalo, a seleção inglesa manteve a pressão ofensiva, mas poucas chances claras de gol foram criadas. Além disso, após um período de domínio dos ingleses, a Holanda conseguiu assumir a posse de bola e obrigou o goleiro Pickford a fazer boas defesas para evitar o segundo gol. Porém, a chance mais clara foi da Inglaterra, em gol anulado de Saka, por impedimento no início da jogada. Até que uma alteração de Southgate definiu o rumo da partida. Ollie Watkins entrou na vaga de Harry Kane aos 34 minutos e, já nos acréscimos, o atacante do Aston Villa marcou um belo gol para confirmar a vitória.