Com golaço de Yamal, Espanha derrota França de virada e avança à final da Eurocopa

A Espanha agora aguarda o vencedor de Holanda e Inglaterra. A final ocorre no próximo domingo, às 16h, no Estádio Olímpico de Berlim

Nesta terça-feira, em confronto válido pela semifinal da Eurocopa, a Espanha enfrentou a França na Munich Football Arena, venceu por 2 a 1 com virada histórica em quatro minutos e garantiu acesso para a final do torneio continental. Lamine Yamal e Dani Olmo balançaram as redes para a seleção espanhola, enquanto Kolo Muani diminuiu para os franceses.

Deste modo, a Espanha se classificou para a grande decisão, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Holanda e Inglaterra, que acontece nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no BVB Stadion Dortmund. Do outro lado, a França se despediu da Eurocopa.

A final ocorre no próximo domingo, às 16h, no Estádio Olímpico de Berlim. Já a França retorna aos gramados apenas no dia seis de setembro, diante da Itália, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações.