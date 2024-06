Eurocopa 2024: favoritos, premiação, regulamento e sedes

A Eurocopa 2024, enfim, começa nesta sexta-feira (14/6). A 17ª edição do torneio vai acontecer na Alemanha e a final será disputada no dia 14 de julho. O Jogada10 preparou um guia para você ficar por dentro de tudo sobre a competição, as seleções favoritas, estádios, regulamento e também as informações sobre a premiação.

A partida de estreia da competição será entre a Alemanha e Escócia, às 16h, na Allianz Arena, pelo grupo A. Os anfitriões contarão com o apoio dos torcedores ao longo da disputa. Esta é a segunda vez que acontece a competição no país.

Favoritas

Como toda competição, existem favoritas para conquistar o torneio. França, atual vice-campeã do mundo e liderada por Mbappé, surge como a grande força para ficar com a taça, mas há concorrência de peso. Além dela, Inglaterra e Portugal possuem times fortíssimos, a Alemanha aposta no fator casa, enquanto a Espanha, claro, não pode ser descartada na disputa.