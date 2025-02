Ex-Fortaleza, goleiro Felipe Alves é contratado pelo Santa Cruz

Goleiro Felipe Alves atuou pelo Fortaleza entre 2019 e 2021 / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O goleiro Felipe Alves, ex-Fortaleza, é o novo contratado do Santa Cruz. Com 36 anos, o arqueiro reforça a equipe pernambucana após um bom Campeonato Paulista pelo Noroeste. Felipe Alves chega no Arruda para disputar posição com Rokenedy, que passou nas categorias de base da equipe, é o atual titular do escrete coral e foi destaque na vitória do Santa sobre o Sport pelo estadual.

A contratação do goleiro é tida como o "segundo nome de peso" trazido pelos futuros administradores da SAF do Santa Cruz, que chegaram ao clube trazendo como grande contratação o atacante Thiago Galhardo, também com passagem pelo Fortaleza.