Thiago Galhardo é apresentado no Santa Cruz e projeta ajudar o time em restruturação

Thiago Galhardo é apresentado no Santa Cruz / Crédito: Reproduçã/ Youtube TV Coral

Ex-Ceará e Fortaleza, Thiago Galhardo foi anunciado oficialmente pelo Santa Cruz nesta quarta-feira, 19, como novo reforço para 2025. O tricolor pernambucano disputa atualmente a série D do brasileirão. Em primeira coletiva pelo Santa, Galhardo falou sobre expectativas no clube e sobre surpresa na recepção dos torcedores.

"Eu não estava esperando toda essa movimentação, eu acho que o Santa Cruz ficou em evidência, já tem uma semana, quando começou a especular tudo isso por conta do Galhardo, Venho para cá para ser o homem gol, tentar ajudar dentro de campo, e espero que de tudo certo", afirmou o camisa 9.

Projeto do Santa Cruz atraiu Galhardo O atacante disse na coletiva que recebeu outras propostas de Série B, mas que o projeto apresentado e o "Olho a olho de uma reunião", que fizeram o acordo acontecer. "Eu vim pelo projeto que me foi apresentado... Deixei bem claro que se o projeto não andar, o Thiago vai sair", completou. Retorno ao futebol após indisciplina no Goiás Com retorno ao futebol após ser afastado do Goiás por indisciplina em outubro de 2024, Thiago disse tentar recuperar forma física após longo período fora dos gramados.

"Ontem fazia 120 dias que eu não treinava. E eu treinei pela primeira vez aqui. Eu estou com dor no corpo todo já. Até pela idade... Mas, fisicamente, eu acho que eu não tenho muito problema. Eu sou um cara que, graças a Deus, tenho biotipo bom. Em 15 dias eu consigo me recuperar", disse. O atleta de 35 anos projeta estar "100%" fisicamente com decorrer do tempo, ganhando ritmo de jogo a partir da segunda partida com a equipe pernambucana. Estreia sem data definida Por conta da questão física, a expectativa é que o atacante estreie nas semifinais do Campeonato Pernambucano, que devem ocorrer entre os dias 8 e 9, e 15 e 16 de março.