Thiago Galhardo mostra confiança em apresentação no Santa Cruz: ‘Mexeu com o Brasil’

Jogador de 35 anos rescindiu com o Fortaleza e assinou com o time pernambucano por duas temporadas

O atacante Thiago Galhardo é um dos reforços do Santa Cruz para a Série D do Campeonato Brasileiro. Em sua apresentação no time pernambucano, o jogador viralizou nas redes sociais com declarações de efeito.

Aliás, com muita confiança e personalidade, o atleta afirmou que sua contratação teve grande impacto a nível nacional. Além disso, declarou que outros jogadores se interessaram no projeto do clube após sua chegada.