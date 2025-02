Ex-Fortaleza e Ceará, Galhardo é recebido com festa da torcida do Santa Cruz: "Acabou o caô"

Novo reforço do Santa Cruz para 2025, o atacante Thiago Galhardo foi recebido com festa no Aeroporto de Recife (PE) no final da manhã desta sexta-feira, 14. Ex-Fortaleza e Ceará, o jogador de 35 anos recebeu apoio da torcida tricolor no desembarque e chegou a ir para "o meio da galera".

No momento festivo, cânticos como "Acabou o caô, o Galhardo chegou" e "Galhardo vem aí e o bicho vai pegar" foram entoados. Pela Cobra Coral, o camisa 9 disputará o Campeonato Pernambucano, onde o time é líder, e a Série D do Brasileirão.