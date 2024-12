Fernando Henrique, ex-Ceará, e Felipe Alves, ex-Fortaleza, jogarão no mesmo time em 2025

Os dois irão disputar a posição de titular do gol do Noroeste, que está na primeira divisão do Campeonato Paulista

Fernando Henrique brilhou no Ceará entre 2011 e 2013, período em que defendeu o Alvinegro de Porangabuçu e foi titular absoluto. O arqueiro voltou ao clube em 2017 e seguiu em 2018, mas como reserva. Ao todo, participou de 184 partidas e teve recortes de protagonismo no Vovô, sobretudo em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2011.

Atletas conhecidos do futebol cearense, os goleiros Fernando Henrique, ex-Ceará, e Felipe Alves, ex-Fortaleza, foram anunciados como reforços do Noroeste, de São Paulo, que não tem divisão nacional, mas disputará a elite do Campeonato Paulista em 2025. Os dois serão concorrentes pela vaga de titular da equipe.

Pelo Ceará, venceu cinco títulos do Campeonato Cearense (2011, 2012, 2013, 2017 e 2018), chegou à semifinal da Copa do Brasil de 2011, disputou a Copa Sul-Americana de 2012 e conquistou o acesso à Série A em 2017.

Com 41 anos de idade, Fernando Henrique, que também acumula passagem pelo Fluminense e pela seleção brasileira, está em fase final de carreira e tem rodado por equipes de menor expressão do interior de São Paulo e outros estados. Nesta temporada, atuou pelo XV de Piracicaba-SP e o Mixto-MT.

Felipe Alves chegou a ser protagonista do Fortaleza

Felipe Alves também teve uma passagem de sucesso no futebol cearense, mas jogando pelo Fortaleza. O goleiro de 36 anos foi contratado pelo Leão em 2019, ano que marcou o retorno do clube à elite do Campeonato Brasileiro. Sob comando de Rogério Ceni, se firmou como titular e chamou a atenção pela habilidade jogando com os pés e o ótimo aproveitamento defendendo pênaltis.

Manteve-se como titular do Tricolor nos dois anos seguintes, em 2020 e 2021. No período, conquistou três títulos do Campeonato Cearense e a taça da Copa do Nordeste de 2019. Foram 142 jogos com a camisa do Fortaleza. Em 2022, perdeu espaço no elenco e foi emprestado para o Juventude – passou também pelo São Paulo no mesmo ano, onde ficou até 2023.