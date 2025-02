Ex-Ferroviário, Meia Reinaldo valoriza força do Altos-PI e projeta duelo contra o Fortaleza

Com grande sequência de jogos, o Altos-PI recebe o Fortaleza , nesta terça-feira, 11, às 21h30, no Estádio Albertão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste .

O Jacaré, praticamente garantiu a colocação no topo da primeira fase do Campeonato Piauiense, após vitória em cima do rival Ríver, por 1 a 0 no último sábado, 8. No estadual o time está invicto, com três vitórias e dois empates na competição.



Já na Copa do Nordeste, a situação da equipe de Teresina não é tão positiva assim. Conquistando apenas 1 ponto em duas partidas disputadas, o time busca uma vitória para passar o Sport e entrar no G4 da competição. Altos ocupa a sétima colocação do grupo A, e apenas os quatro primeiros de cada grupo se classificam para próxima fase.

Duelo difícil contra o Fortaleza

Reinaldo avaliou a dificuldade que o time vai enfrentar diante do tricolor, mas garante que o Jacaré tem tudo para conquistar pontos na partida.