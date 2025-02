Altos x Fortaleza pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Leão visita o Jacaré em Teresina (PI), na noite desta terça-feira, 11, e tenta virar chave de derrota no Clássico-Rei para seguir líder do Grupo A do torneio regional

Depois de sofrer a primeira derrota em 2025, o Fortaleza vai a Teresina (PI) para tentar se reabilitar e emendar a terceira vitória consecutiva na Copa do Nordeste . O Leão encara o Altos-PI nesta terça-feira, 11, às 21h30min, no Estádio Albertão, pela terceira rodada do torneio regional, do qual é a única equipe ainda 100%.

No último sábado, 8, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 pelo arquirrival Ceará , no primeiro Clássico-Rei da temporada, e viu cair a sequência de triunfos. Diante do Jacaré, o objetivo é virar a página para seguir isolado na liderança do Grupo A do Nordestão.

Altos x Fortaleza pelo Nordestão 2025: como chega o Jacaré

Os donos da casa vão em busca da primeira vitória nesta edição da Copa do Nordeste. O Jacaré estreou com derrota para o Sousa-PB (2 a 1) e depois empatou com o CRB (1 a 1), ocupando a penúltima posição do Grupo A, à frente do Moto Club-MA em razão do saldo de gols. Por outro lado, a situação é bem diferente no Campeonato Piauiense: o Altos ainda está invicto, com três vitórias e dois empates em cinco partidas.

O técnico Francisco Diá, ex-Icasa e Ferroviário, já não poderá contar com o volante Hudson, que se transferiu para o Sampaio Corrêa-MA depois da vitória sobre o River-PI, no sábado, 8. O lateral-esquerdo Igor Sanchs se recupera de grave lesão no joelho, o lateral-direito e volante Gean faz tratamento após sentir dores musculares e o meia Alan Pedro foi submetido a cirurgia na canela.

O experiente atacante Rodrigão, que defendeu o Ceará em 2020, está no elenco do Altos, mas tem sido reserva neste início de temporada.