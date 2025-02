Ceará x CSA pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Alvinegro mede forças com Azulão na noite desta quarta-feira, 5, no PV, e quer aproveitar fator casa para se recuperar no torneio regional e embalar para Clássico-Rei

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 5, em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste de 2025. Após estrear com derrota, o Vovô encara o CSA-AL, a partir das 21h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do torneio regional, em busca do resultado positivo para subir na tabela de classificação e chegar embalado para o primeiro Clássico-Rei do ano.

Será também uma oportunidade para o Ceará testar a força do conjunto e afinar os detalhes em preparação para o embate diante do arquirrival Fortaleza, no próximo sábado, 8, pela última rodada do Campeonato Cearense.

Ceará x CSA pelo Nordestão 2025: como chega o Vovô

O Alvinegro largou no Nordestão com revés por 1 a 0 para o Náutico, no Recife (PE), no segundo jogo da temporada. Para além do placar, o desempenho nos Aflitos também gerou preocupação pelas falhas defensivas e pouca criação ofensiva. Depois disso, o time comandado por Léo Condé emendou três triunfos consecutivos no Campeonato Cearense (contra Ferroviário, Iguatu e Barbalha).

O rendimento da equipe também melhorou, com destaque para peças como Lourenço, Mugni, Pedro Henrique e Fernandinho. Nas últimas partidas, o comandante alvinegro fez trocas na escalação para rodar o elenco e observar alguns atletas. Diante do Azulão do Mutange, o Ceará deve ir a campo com a formação considerada ideal por Condé. As principais dúvidas são no sistema defensivo.

O lateral-direito Rafael Ramos e o atacante Bruno Tubarão seguem sob os cuidados do departamento médico. Nicolas ficou fora do jogo passado devido a sintomas gripais e é dúvida, enquanto Matheus Bahia deve ser poupado.