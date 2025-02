Apresentado, Fabiano Souza celebra volta ao Brasil e oportunidade no Ceará

Fabiano Souza sendo apresentado ao Ceará / Crédito: Divulgação/ Ceará

O Ceará apresentou oficialmente o lateral-direito Fabiano Souza, nesta terça-feira, 4, em coletiva aberta em Porangabuçu. Após longa passagem pelo futebol português, o defensor acertou com o Vovô para esta temporada. O novo camisa 70 do Alvinegro ressaltou a boa estreia no clube e disse ter ficado muito feliz com a vinda para o Brasil. O lateral atuou pela primeira vez na vitória contra o Iguatu e foi titular diante do Barbalha, ambos os confrontos pelo Campeonato Cearense.

"Espero, daqui em diante, dar o meu melhor para o Ceará", concluiu o atleta. Fabiano contou que decidiu voltar ao País para ficar mais perto de sua filha, e que quando recebeu a oportunidade do clube cearense, não poderia recusar.