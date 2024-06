Ceará é o segundo estado com mais campeões da Copa do Nordeste; confira ranking atualizado

Após vencer o CRB na disputa de pênaltis neste domingo ,9, o Fortaleza garantiu seu terceiro título da Copa do Nordeste. Como feito, o estado do Ceará passa a ter seis títulos da competição e aumenta a margem como o segundo estado com mais times campeões. Além das seis orelhudas conquistadas, as equipes cearenses marcaram presença na final do Nordestão em oito oportunidades e ficaram na terceira colocação por quatro vezes.

No topo do ranking, a Bahia permanece sendo o estado com mais títulos, com quatro taças da dupla Bahia e Vitória. A hegemonia baiana na competição também é vista nas participações dos clubes, com nove vice-campeonatos.