CRB x Fortaleza ao vivo pela final da Copa do Nordeste 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 9, às 18h30min, no estádio Rei Pelé (AL), em partida de volta da final da Copa do Nordeste 2024. Veja escalação confirmada das equipes

Chegou o grande dia para a torcida do Fortaleza. Neste domingo, 9, o Tricolor de Aço enfrenta o CRB, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo de volta da final da Copa do Nordeste.

A vitória conquistada na ida por 2 a 0, na última quarta-feira, 5, na Arena Castelão, garante ao Leão do Pici a vantagem no confronto. Até mesmo uma derrota por um gol de diferença assegura o tricampeonato regional da agremiação cearense. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



CRB x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube