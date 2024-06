Pochettino x Gegê: duelo de garçons pode movimentar final da Copa do Nordeste

Para além dos artilheiros das equipes , que se destacam pelos bons números, ambos os times contam com excelentes garçons no plantel. No Tricolor do Pici, o argentino Tomás Pochettino é um dos jogadores com O Povo mais assistências na temporada. Peça fundamental nas principais jogadas do Leão, Pochettino soma três gols e quatro assistências na temporada.

Brigando pela Copa do Nordeste , Fortaleza e CRB se enfrentam nesta quarta-feira, 5, no jogo de ida, enquanto a partida decisiva da final acontecerá no domingo, 9. Para o confronto, ambos os times devem ir com força máxima utilizando suas melhores peças.

Pela Copa do Nordeste, o camisa 7 anotou um gol na primeira partida da competição, diante do América-RN. Além de uma assistência diante do Sport na semifinal.

Do lado alvirrubro, o CRB conta com a habilidade do cearense Gegê. Meio-campista do Galo, o jogador conta com seis gols anotados e quatro assistências concedidas nesta temporada. Um dos tentos anotados pelo camisa 8, aliás, foi diante do Ceará, quando o CRB venceu o jogo de ida pela Copa do Brasil. O meia está entre os jogadores do CRB com mais participações em gols na temporada.