Copa do Nordeste: Lucero e Anselmo Ramon fazem duelo de artilheiros na grande final

O Galo, por sua vez, conta com um centroavante que veste o mesmo número de camisa e busca fazer o ano mais goleador de sua carreira: Anselmo Ramon, que se mantém na luta pela artilharia do torneio regional – soma 5 gols, atrás apenas de Moisés do Fortaleza – e já tem 17 tentos anotados nas 28 partidas em que atuou na temporada.

Pelo lado do Leão, o camisa 9 é argentino, foi importante para a equipe cearense em diversas oportunidades e pode chegar a 40 gols com a camisa tricolor (entre 2023 e 2024) caso marque duas vezes nos confronto: Juan Martín Lucero, que soma 14 tentos em 31 jogos disputados no ano.

Fortaleza e CRB-AL disputarão a taça da Copa do Nordeste em dois jogos nesta semana, abrindo o duelo na quarta-feira, 5, na capital cearense, e decidindo o campeão no próximo domingo, 9, em Alagoas. Para o embate final do torneio regional, ambas as equipes contam com goleadores que têm sido destaque em 2024.

Com isso artilheiro da equipe alagoana vive sua temporada com maior média de gols. Caso balance as redes contra o time do Pici, ultrapassará sua melhor marca na carreira, mesmo tendo 20 jogos a menos que a quantidade final daquele ano (2022). Além dos cinco gols marcados no Nordestão, fez quatro na Série B, um na Copa do Brasil e sete no alagoano.

Na Copa do Nordeste, da qual foi artilheiro na edição anterior, Lucero não briga entre os primeiros colocados na disputa pela artilharia, na qual balançou as redes duas vezes. Na competição, Fortaleza tem Moisés como jogador com mais gols (6). Contudo, ninguém anotou mais tentos pelo Fortaleza na temporada. São seis marcados na Sul-Americana, dois na Copa do Brasil, um no Campeonato Brasileiro e mais três no Cearense.