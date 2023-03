Técnico do Ceará, Morínigo tem 100% de aproveitamento contra Vojvoda, do Fortaleza

O histórico de encontros entre os técnicos Gustavo Morínigo, do Ceará, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, vai aumentar ainda mais nesta quarta-feira, 29, quando as duas equipes se enfrentam em jogo válido pela semifinal da Copa do Nordeste, com mando de campo do Tricolor. No confronto, o comandante Alvinegro tentará manter o 100% de aproveitamento contra o argentino. A bola rola às 21h30min.

Ao todo, os dois treinadores se enfrentaram três vezes ao longo das carreiras, sendo duas delas em Clássicos-Rei e a outra quando Morínigo ainda comandava o Coritiba, na última temporada. Em todas essas oportunidades, o atual técnico do Ceará saiu de campo com a vitória.

Sobre o assunto Fortaleza e Ceará seguem venda de ingressos para Clássico-Rei

Dúvidas, desfalques e retornos: as novidades de Fortaleza e Ceará para o Clássico-Rei

Erick e Lucero chegam em alta para o Clássico-Rei decisivo no Nordestão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro embate entre os dois profissionais foi em 2022, pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Naquela oportunidade, o Coritiba de Morínigo venceu o Fortaleza de Vojvoda por 2 a 1, no Estádio Couto Pereira.

Neste ano, quando o paraguaio já estava no Ceará, os dois treinadores já se enfrentaram duas vezes e em ambas o lado alvinegro levou a melhor. No primeiro clássico do ano, Morínigo venceu o adversário por 2 a 1, pelo Campeonato Cearense. Dias depois, o Vovô novamente superou o Leão, mas desta vez pelo placar de 2 a 0, em jogo do Nordestão.

Portanto, o jogo da semifinal será mais uma oportunidade para Morínigo aumentar o tabu sobre o rival, ou para Vojvoda conquistar a primeira vitória ante o adversário paraguaio. Além do tabu envolvido e uma classificação para a final do Nordestão, uma vitória no Clássico-Rei renderá, no mínimo, R$ 1,3 milhão (premiação dada ao vice-campeão) aos cofres dos clubes. O time que ficar com a taça será agraciado com R$ 2 milhões.

Duelo tático entre os treinadores

Assim como ocorreu nos dois confrontos de 2023, o jogo desta quarta-feira, 29, marcará mais um duelo tático entre os treinadores. Com elencos que possibilitam jogar de diferentes formas, Vojvoda e Morínigo prometem travar mais uma disputa de estratégias.

O técnico do Leão do Pici ficou conhecido pelo jogo intenso e de posse de bola, enquanto o do Alvinegro de Porangabuçu busca utilizar a velocidade dos pontas. Entretanto, na atual temporada, os técnicos têm mostrado diferentes formas de jogar e, na grande maioria dos jogos, conseguem sucesso.

Tanto Fortaleza, como Ceará, possuem jogadores de velocidade, que dão ao treinador a possibilidade de usar um jogo mais vertical, aproveitando assim os contra-ataques. Entretanto, os clubes também têm jogadores de meio de campo com grande poder de armação, que ajudam na circulação da bola, gerando uma maior posse ao time.

Números de Morínigo e Vojvoda em 2023

Na atual temporada, Morínigo disputou 18 partidas com o Ceará, venceu 12, empatou quatro e foi derrotado em apenas dois confrontos. O Ceará marcou 40 gols e sofreu 17. Por outro lado, Vojvoda venceu 13 dos 20 jogos realizados, empatou em duas oportunidades e perdeu cinco vezes. O Leão balançou as redes 41 vezes e sofreu 13 tentos.

Tags