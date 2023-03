Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 29 de março (29/03), em jogo único pelas semifinais da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT, no canal de TV a cabo ESPN, no serviço de streaming OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o embate, Vojvoda conta com uma lista longa de desfalques. Ao todo, o argentino não poderá contar com Pedro Rocha, Lucas Esteves, Guilherme e João Ricardo, todos por lesão. Silvio Romero, com desconforto, é dúvida. Por outro lado, Tinga e Brítez retornam e ficam à disposição.

Já no Vovô o cenário é inverso. O clube não possui nenhum atleta no DM e vai com força máxima para o confronto. Vitor Gabriel, vice-artilheiro da equipe, volta a ser opção após cumprir suspensão na última partida. (Com Mateus Moura)

Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta ESPN: Canal de TV a cabo

OneFootball : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming Nosso Futebol: Serviço de pay-per-view



Copa do Nordeste 2023 - Fortaleza x Ceará

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel; Brítez (Tinga), Benevenuto e Titi; Calebe, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Lucas Crispim; Romarinho (Galhardo) e Lucero. Técnico: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo

Quando será Fortaleza x Ceará

Hoje, quarta, 29 de março (29/03), às 21 horas e 30 minutos

Onde será Fortaleza x Ceará

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

