Jogos da final da Copa do Nordeste são confirmados para abril e maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira, 27, as datas dos jogos da final da Copa do Nordeste 2023. A partida da ida está programada para o dia 19 de abril, enquanto a volta agendada para 3 de maio.

A entidade máxima do futebol brasileiro também confirmou as datas da semifinal da competição regional. Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, no Castelão. No mesmo dia e horário, Sport e ABC duelam por uma vaga na final na Ilha do Retiro, em Recife.

Apesar da definição das datas dos jogos da final, elas podem sofrer alteração caso o Fortaleza passe pelo Ceará e confirme vaga na decisão. Isso porque o Tricolor do Pici disputará a fase de grupos da Sul-Americana.

As datas da segunda e terceira rodadas da Sul-Americana podem coincidir com os jogos da final da Lampions League.

Os semifinalistas do Nordestão foram definidos no último fim de semana. No sábado, 25, o Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0. Já no domingo, 26, o Ceará venceu o Sergipe por 3 a 1, enquanto Sport e ABC bateram o CRB e o Náutico por 4 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

