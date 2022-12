Caso Cléber: saiba o que é a substância flagrada no antidoping

Cléber, do Ceará, revelou nesta segunda-feira, 26, que foi flagrado em exame antidoping realizado em novembro deste ano pelo uso de um metabólito do Tamoxifeno, elemento proibido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O Esportes O POVO conversou com um nutricionista esportivo para entender sobre a substância.

O Citrato de Tamoxifeno, como é chamado a substância, surgiu como um remédio utilizado no tratamento de câncer de mama em mulheres. Posteriormente, o remédio — que possui outros benefícios, sobretudo em práticas esportivas — foi liberado para ser usado também por homens.

“Para o esporte, aumenta a lubrificação articular, evitando lesões por conta disso. Também atua como um estimulante da testosterona de uma forma secundária. É muito utilizado na terapia pós-ciclo, que acontece quando uma pessoa está tomando hormônio e, ao terminar, passa a fazer uso do Tamoxifeno após esse período hormonal. Então é basicamente isso, evitar lesões, melhorar a articulação e aumentar de forma secundária a testosterona, que tem diversos efeitos”, explicou Vittor Miranda, nutricionista especialista em fisiologia e metabolismo no esporte.

Para o profissional, no âmbito do esporte, uma pessoa que faz uso da substância terá, consequentemente, vantagem sobre outra que não faz. “Se está estimulando a testosterona e melhorando a lubrificação articular, terá ganhos corporais e de performances além do que uma pessoa que não está utilizando poderia ter”, explicou.

O nutricionista ainda comentou que o acréscimo de testosterona impacta diretamente em aspectos físicos do corpo, como aumento de força, resistência e ganho de massa muscular, elementos importantes para a prática do futebol.

Relembre o caso

O atacante Cléber, do Ceará, comunicou nesta segunda-feira, 26, que foi flagrado em exame antidoping realizado em novembro deste ano. Após coleta da urina do jogador, a análise identificou a presença de matabólito de tamoxifeno, substância proibida no esporte. Ele está suspenso preventivamente do futebol, assim como impedido de imediato de exercer suas funções no clube do Porangabuçu.

Através de nota oficial divulgada em seu perfil oficial no Instagram, o camisa 89 do Alvinegro ressaltou que nunca fez o uso intencional de qualquer substância proibida e que provaria a inocência no caso. Cléber comunicou ainda que se dispôs a aceitar suspensão preventiva e colaborar com as autoridades.

"Jamais atuaria com o objetivo de buscar uma vantagem indevida. Eu dedico a minha vida ao esporte e respeito muito o jogo justo e limpo. Por isso, optei, de boa-fé e de modo a colaborar com as autoridades, por aceitar uma suspensão preventiva, até que tenhamos maiores informações sobre o ocorrido", disse Cléber em um dos trechos da nota oficial.

"Estou atuando junto com meus advogados e bioquímico, de modo a identificar a fonte da substância identificada nas minhas amostras. Espero poder esclarecer em breve este triste episódio para provar minha inocência e poder retornar aos gramados", afirmou o centroavante.

O Ceará, por sua vez, também se posicionou após o ocorrido e revelou que o jogador ficará impedido de treinar nas dependências do clube devido à suspensão preventiva.

Cléber está no Ceará desde 2020 e soma 122 jogos e 23 gols pelo clube. O atacante foi importante na conquista da Copa do Nordeste há dois anos, quando balançou as redes nas partidas da final do torneio regional contra o Bahia.