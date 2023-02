Douglas Dias lamenta falta de atenção em empate do Ferroviário: "Vamos consertar"

O arqueiro fez grandes defesas durante a partida, mas não conseguiu evitar o empate em 2 a 2 do Tubarão com o ABC pela Copa do Nordeste

O Ferroviário somou o quarto empate consecutivo na Copa do Nordeste de 2023. O duelo da noite desta quarta-feira, 22, entre Tubarão e ABC, terminou com o placar de 2 a 2 no Estádio Presidente Vargas. Após o confronto, o goleiro Douglas Dias lamentou o resultado e assumiu que faltou um pouco de atenção para o time cearense.

"Acho que essa é a palavra (atenção). Um pouquinho mais de atenção que faltou para a gente. Eles chegaram em dois passes errados que a gente deu. Vamos consertar agora, porque a gente tem o Estadual e não podemos cometer esses mesmos erros lá."

Com a série de jogos enfrentados na temporada, o técnico Paulinho Kobayashi precisou escalar uma equipe alternativa para enfrentar o ABC nesta quarta-feira, 23. Douglas Dias comentou sobre a maratona de jogos, além de mencionar as lesões por cansaço sofridas pelos atletas do clube.

"A gente está em uma maratona de jogos. Hoje o professor teve de trocar alguns porque o cansaço tá grande. Essas lesões, graças a Deus, não são nada graves. São mais em termos de cansaço. Uma hora a gente sabia que isso ia acontecer, porque é uma maratona de muitos jogos seguidos. Então eu acho que em qualquer clube é normal ter essas lesões. Mas está todo mundo se recuperando rápido."



