Sport goleia o Bahia por 6 a 0 e reassume a vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, 22, Sport e Bahia fizeram clássico nordestino na quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com gols de Luciano Juba (duas vezes), Jorginho, Vagner Love (duas vezes), e Sabino, o Leão goleou por 6 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

Assim, os donos da casa voltam a triunfar e reassumem a vice-liderança do Grupo A da competição regional, com nove pontos – três atrás do líder Fortaleza, que tem um jogo a mais. Além disso, iguala o placar da maior goleada do confronto a favor dos pernambucanos, repetindo os placares registrados na Taça Brasil de 1959 e pelo Torneio Pernambuco-Bahia de 1956.

Por outro lado, o Esquadrão de Aço cai para a lanterna do Grupo B, com apenas quatro pontos somados, além de saldo negativo de oito gols. A distância para o G4 – zona de classificação às quartas de final – é de três tentos no momento.

Na próxima rodada, portanto, o Sport tem clássico pernambucano contra o Náutico, às 17h30 (de Brasília) de sábado (4), no Estádio dos Aflitos. Na tarde seguinte, a partir das 16 horas, o Bahia também enfrenta um rival, o Vitória, na Arena Fonte Nova.

Antes disso, o Leão volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano. No próximo domingo, encara o Caruaru City, às 16 horas, fora de casa, na Arena de Pernambuco. Ao mesmo tempo, o Bahia visita o Itabuna, pelo Campeonato Baiano, no estádio Ribeirão.

O jogo



Jogando diante de sua torcida, o Sport abriu o placar logo aos 17 minutos de jogo. Luciano Juba cobrou falta com categoria, no canto direito de Marcos Felipe, e marcou um belo gol.

Oito minutos depois, o árbitro assinalou pênalti para o Leão após Raul Gustavo tocar com a mão na bola. Luciano Juba foi para a batida e chutou forte, novamente no canto direito, para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Ainda antes do fim do primeiro tempo, aos 35, Jorginho recebeu lançamento de Luciano Juba, por trás dos zagueiros, driblou Marcos Felipe e fez o 3 a 0 na Ilha do Retiro.

Na volta do intervalo, logo aos nove minutos, o Sport transformou a vitória em goleada. Labandeira recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Vagner Love cabecear para o fundo da rede. Quatro minutos mais tarde, David Duarte errou na saída de bola e Vagner Love foi lançado. O veterano atacante então tocou por cima de Marcos Felipe, na saída do goleiro.

Por fim, já aos 47 minutos da etapa complementar, Juan Xavier cobrou escanteio e o zagueiro Sabino subiu mais que a defesa do Bahia para fazer o sexto do Leão e sacramentar a histórica goleada dos pernambucanos.

