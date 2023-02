Juninho Quixadá volta de lesão e revela que jogou no "sacrifício" contra o ABC

Velho conhecido do torcedor do Ferroviário, o meia-atacante Juninho Quixadá enfim vestiu a camisa coral em 2023. Nesta quarta-feira, 22, o jogador foi titular e contribuiu com uma assistência no empate do Tubarão com o ABC-RN por 2 a 2 em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Ao final da partida, o experiente atleta concedeu entrevista ainda em campo, falou sobre seu retorno ao time da Barra do Ceará e revelou que jogou no "sacrifício" devido a falta de ritmo de jogo.

“Depois de quase cinquenta dias fora, os meninos precisavam desse descanso. Acabamos indo para o sacrifício, é difícil voltar de 40/50 dias parado e já começar um jogo, o ritmo é totalmente diferente”, disse.

Próximos compromissos

Com o resultado diante do ABC, o Ferroviário de Juninho Quixadá irá terminar a rodada na quinta posição do Grupo A, com sete pontos somados. O próximo desafio do time na competição será no dia 4 de março (sábado), contra o Campinense.

Antes disso, a equipe ainda tem um jogo relevante a disputar. No sábado, 25, visita o Maracanã em partida de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. Ciente da importância do duelo, Quixadá comentou a expectativa para enfrentar o Azulão.

“Todo jogo é uma decisão. Temos que nos preparar e descansar um pouco. Maracanã vai ser mais um jogo difícil, mas estamos focados no trabalho.”



