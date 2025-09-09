Galvão Bueno pressiona entidades esportivas antes de jogo do Brasil: “Esperando morrer alguém?”

Em vídeo, apresentador endureceu o tom sobre o tema às vésperas do duelo contra a Bolívia, nesta terça-feira (09), pelas Eliminatórias

A realização de jogos em altitudes extremas voltou ao centro do debate no futebol nacional às vésperas do confronto do Brasil pelas Eliminatórias. Durante o ‘Galvão e Amigos’, exibido pela Band na noite da última segunda-feira (08), o apresentador condenou a liberação de partidas em locais como El Alto, na Bolívia — a mais de 4.000 metros acima do nível do mar.

“É uma atitude criminosa. Não é irresponsabilidade, é criminoso fazer alguém jogar futebol a 4.150 metros acima do nível do mar. Será que a Conmebol ou Fifa estão esperando o que? Uma tragédia? Esperando morrer alguém? Um absurdo”, protestou o narrador.