Conheça todos os classificados até o momento para a Copa do Mundo de 2026

Com as vagas de Uruguai, Colômbia e Paraguai definidas, lista de seleções com passaporte carimbado para o Mundial chega a 16 nomes

A lista de seleções para a Copa do Mundo de 2026 ganhou mais três nomes. Uruguai, Colômbia e Paraguai garantiram suas vagas nesta quinta-feira (4). O trio, aliás, fecha as seis vagas diretas da América do Sul para o torneio. A classificação de todos ocorreu na penúltima rodada das Eliminatórias. Argentina, Brasil e Equador já estavam previamente classificados.

Copa do Mundo de 2026 será histórica

A Copa do Mundo de 2026, inclusive, será um torneio com formato histórico. Ela será a primeira edição com um total de 48 seleções participantes. O número representa um aumento de 16 equipes em relação ao modelo anterior. O Mundial, além disso, terá três países-sede pela primeira vez na história. Canadá, Estados Unidos e México sediarão o evento e já estão classificados.

A partida de abertura do torneio já tem data e local definidos pela Fifa. O jogo inicial ocorrerá no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México. A grande final, por sua vez, ocorrerá no dia 19 de julho. O palco da decisão do título será o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Com os novos classificados, a lista de seleções garantidas na Copa chega a 16 nomes. Além dos seis sul-americanos, os três anfitriões também estão confirmados. Da Ásia, Irã, Japão, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Austrália já se classificaram. A Nova Zelândia, por fim, é a representante da Oceania até o momento.

Veja a lista completa dos classificados para a Copa do Mundo 2026:

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe)

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Conmebol (América do Sul)

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

AFC (Ásia)

Austrália

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Uzbequistão

OFC (Oceania)

Nova Zelândia

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.