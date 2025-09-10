Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SBT vence disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026

Emissora da família Abravanel deverá anunciar oficialmente o acordo com a LiveMode nos próximos dias
O SBT estará nos Estados Unidos, México e Canadá para Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, a emissora da família Abravanel deverá assinar o contrato com a LiveMode — detentora dos direitos — ainda nesta semana e, então, oficializar a parceria. O canal decidiu mergulhar de vez na cobertura esportiva nacional nesta temporada.

O pacote negociado prevê a exibição de todas as partidas da Seleção Brasileira, além dos confrontos eliminatórios e finais. Além disso, ainda segundo Ricco, a emissora também tem debatido sobre a possibilidade de parceria com a ‘NSports’, que tem Galvão Bueno como sócio. Isso porque o acordo o viabilizaria como uma das vozes do projeto junto a Tiago Leifert e Mauro Beting.

Com o acordo, a emissora se junta à Globo e CazéTV na coberturas oficiais do Mundial. Há uma expectativa interna para que o anúncio ocorra já nos próximos dias, logo após a conclusão das etapas burocráticas do processo.

Copa do Mundo na telinha

Tradicional detentora das transmissões do torneio, a Globo permanece com o circuito televisivo com exclusividade em TV aberta. O canal, neste formato, prioriza exibições da Seleção Brasileira.

Já no ambiente digital, a já consagrada ‘CazéTV’ seguirá com acordo ativo para esta próxima edição. O canal fechou contrato para exibir todas partidas ao vivo, de forma gratuita, no intuito de manter-se no protagonismo entre novas audiências e estratégias de streaming.

SBT mergulha no meio esportivo

A entrada do canal no Mundial de 2026 consolida uma retomada às grandes competições esportivas. Recentemente, a emissora exibiu a Conmebol Libertadores e agora se mantém com a Champions League e Copa Sul-Americana. O narrador Tiago Leifert, inclusive, chegou à empresa em janeiro para se tornar a principal voz dos torneios.

Os passos seguintes vieram como consequências dos números alcançados. Para se ter uma ideia, a participação do Corinthians na Sul-Americana levou o canal à liderança de audiência em duas oportunidades neste ano, com recorde de audiência.

Com os feitos, o canal decidiu ampliar sua presença no futebol internacional e nacional, a fim de garantir-se entre as principais do meio. A ideia com o novo contrato é promover a fidelização do público que tem buscado por alternativas às transmissões tradicionais. Por isso, a emissora planeja ativações multiplataforma durante o torneio.

 

