Copa do Mundo de 2030 terá estreias na Argentina, Uruguai e Paraguai para celebrar "Centenário"

Os países sul-americanos serão as sedes dos primeiros jogos do mundial de 2030, que ainda não tem país sede definido

"Acreditamos Sempre. A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão os jogos de abertura do Mundial Centenario", escreveu Domínguez.

As partidas inaugurais da Copa do Mundo de 2030 serão disputadas na Argentina, Uruguai e Paraguai. Nesta quarta-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez anunciou a sede das estreias do Mundial que celebrará o centenário da competição.

O país-sede oficial da competição ainda não foi confirmado pela Fifa, mas já se sabe que as primeiras partidas serão realizadas em solo sul-americano. Em 1930, o Uruguai recebeu a primeira edição de uma Copa do Mundo na história do futebol.

Uma candidatura conjunta de países da América do Sul para homenagear os 100 anos de existência do torneio já vinha sendo discutida e foi oficializada em 2022. Na época, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile entraram em acordo para sediar o Mundial de 2030, mas os chilenos acabaram ficando fora do anúncio feito pelo presidente da Conmebol.

Além do trio sul-americano, mais três nações europeias se candidataram oficialmente para receber a Copa do Mundo. Foram eles Espanha, Portugal e Ucrânia.