Gerente financeiro do Bahia deve assumir novo cargo executivo no Ceará; entenda

O presidente João Paulo Silva, do Ceará, trabalha para anunciar, no máximo, até próxima semana o novo diretor-executivo do clube. O favorito para assumir o posto é Danilo Bittencourt, atualmente Chefe de Operações Financeiras do Esporte Clube Bahia.

Caso seja confirmado como diretor-executivo, Danilo Bittencourt será encarregado por reformular a diretoria do Ceará. Nesta segunda-feira, 2, o presidente João Paulo Silva solicitou o esvaziamento dos cargos até a chegada do dirigente. Além disso, o profissional será responsável por enxugar o número de cúpulas do clube.



Formado em Administração de Empresas pela Faculdade Ruy Barbosa, Bittencourt tem pós-graduação em Gestão Jurídica pelo Instituto de Ensino Superior de Fortaleza (IESF). Danilo está no Bahia desde 2017, tendo ocupado anteriormente o posto de Gerente Executivo durante mais de cinco anos, sendo responsável pela gestão das áreas Administrativa e Finanças, Planejamento, Orçamento, Recursos Humanos, Contabilidade, Tributos e Tecnologia da Informação.