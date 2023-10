Copa do Mundo de 2002 foi a primeira em dois países; relembre

Ronaldo foi protagonista da Copa do Mundo de 2002 Crédito: Reprodução / CBF

Disputada no Japão e na Coreia do Sul, há 21 anos atrás, a Copa do Mundo de 2002 foi a primeira que teve disputa no continente asiático e a única, até a Copa de 2026 (México e Estados Unidos), com duas sedes em países diferentes. Seu início foi em 31 de maio, com a abertura que teve a derrota da atual campeã mundial da época, França, para Senegal, e encerrou no dia 30 de junho, com a final entre Brasil e Alemanha, na qual a seleção brasileira conquistou seu pentacampeonato. Foram 64 jogos divididos entre fases de grupos, oitavas, quartas, semis e final, onde foram marcados 161 gols. A média final de gols por partida foi de 2,52.

Foi a primeira Copa do Mundo em que duas seleções foram países-sedes, Japão e Coreia do Sul. Logo, ambas tiveram classificação automática para a competição. Além das duas seleções asiáticas, foi a última Copa do Mundo em que o campeão do torneio anterior tinha classificação automática. A França, campeã de 98, herdou esta vaga. Copa do Mundo 2002: decepção Justamente por ser a última campeã, a França foi a cabeça de chave do grupo A e teve a oportunidade de estrear na Copa do Mundo de 2002 com uma derrota contra Senegal. Nas outras duas partidas, houve um empate em 0x0 contra o Uruguai e uma derrota por 2x0 para a Dinamarca. Ou seja, a campeã de 98 que ganhou classificação automática foi a última colocada em seu grupo e não marcou sequer um gol durante a competição. Este foi um dos motivos que levou a Fifa a não garantir uma vaga direta para a última campeã da Copa do Mundo. Também foi a última edição em que a partida de abertura era realizada pelo campeão do torneio anterior.

Copa do Mundo 2002: a Copa do penta O Brasil foi o campeão daquela Copa do Mundo, sendo a última edição em que a seleção saiu com o título. A conquista do pentacampeonato foi construída ao longo de sete jogos: Turquia, Costa Rica, China, Bélgica (oitavas), Inglaterra (quartas), Turquia (semis) e Alemanha (final). Os jogos memoráveis daquela edição, por parte do Brasil, começaram já na estreia. Um gol de pênalti, marcado por Rivaldo, aos 42 do segundo tempo, concretizou a vitória por 2x1 sobre a Turquia na estreia daquela que viria a se tornar campeã. O gol mais lembrado foi contra a Inglaterra, nas quartas de final, onde o time inglês saiu na frente com Owen. Porém, perto do final do primeiro tempo, Rivaldo empatou o jogo. Ronaldinho então teve uma falta distante da área, mas o "bruxo" com um toque de mágica conseguiu encobrir o goleiro Seaman e garantiu a vitória do Brasil com um golaço.

Ronaldo Fenômeno foi o grande destaque daquela edição da Copa do Mundo. Além de ser o artilheiro com oito gols, marcou os dois gols da final contra a Alemanha, que trouxe o quinto título mundial. Além de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldinho estiveram presentes na seleção ideal do torneio.