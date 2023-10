Castelão aguarda aval da CBF para Brasil x Argentina; candidatura é vista com otimismo

O confronto entre Brasil e Argentina, que acontecerá em novembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, segue com local indefinido. A Arena Castelão, bem vista pela CBF para ser o palco do embate, está no páreo para sediar o clássico e tem como principais concorrentes a cidade de Brasília e São Paulo, que também tentam receber o importante jogo.

Dentre os atrativos para a CBF escolher a Arena Castelão está o bom momento que o Fortaleza vive na temporada. O Tricolor do Pici, além da boa campanha no Brasileirão, é o clube que representará o Brasil na final da Copa Sul-Americana. Além disso, fatores como a capacidade de público e o aniversário de 50 anos de fundação do estádio, comemorado dia 11 de novembro, também pesam a favor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por outro lado, existe a necessidade de melhorias pontuais na Arena Castelão, algo que não deve ser empecilho antes da realização do confronto. Ajustes na iluminação da praça esportiva, assim como nos telões, são alguns dos detalhes que precisam ser consertados. Vale ressaltar que o campo, alvo de polêmica pela má qualidade em meses anteriores, foi revitalizado durante a Data Fifa e apresenta boas condições.