Após queda no Espanhol, Ronaldo é detonado por prefeito de Valladolid

Óscar Puente, prefeito de Valladolid, na Espanha, concedeu entrevista recente para o programa 'El Larguero', da Rádio Caderna SER. Durante o bate-papo, o político fez uma chuva de críticas a Ronaldo Fenômeno, que é dono do Real Valladolid.

Após expressar toda sua indignação com mais um rebaixamento da equipe — o segundo na gestão do brasileiro —, o prefeito ainda acusou o ex-atacante sobre o destino de um investimento feito pela prefeitura.

"O grande problema de Ronaldo é que ele realmente não sabe nem onde está. Ele não conhece nem o país em que mora nem a cidade em que desembarcou. Na Espanha, o que ele quer não é possível. Cheguei a um acordo com ele e está pendente de assinatura. A prefeitura de Valladolid colocou 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,2 milhões) que foram para o clube. O que o clube fez, não tenho registro", explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Real Valladolid, comprado por Fenômeno em setembro de 2018, caiu novamente para a segunda divisão do futebol espanhol no último domingo, 4, após empatar em 0 a 0 com o Getafe na última rodada de La Liga — sendo que precisava de uma vitória simples para não cair. O clube terminou a competição na 18ª colocação, apenas um ponto atrás do Almería, que ficou com a 17ª posição.

Óscar Puente disse estar desapontado com mais um rebaixamento de sua equipe do coração. "Estou muito triste, não pelas palavras de Ronaldo, porque sou torcedor do Valladolid desde que me lembro. O Ronaldo de hoje, bem, não me surpreende. Eu estava ouvindo e foi meio alucinante".

"Não é analisado quem levou o time ao rebaixamento duas vezes em quatro anos. Não há ninguém na coletiva para assumir as culpas, as responsabilidades. Ao contrário, há uma distribuição de culpas para todos os setores", finalizou o prefeito de Valladolid.