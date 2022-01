Fifa anuncia novo regulamento para empréstimos de jogadores; entenda

Para limitar empréstimos de jogadores, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta quinta-feira, 20, novo regulamento. O objetivo é reduzir a quantidade de atletas que são permanentemente emprestados. As novas regras devem entrar em vigor em 1º de julho.

Em comunicado oficial, a entidade informou que um clube só poderá emprestar oito atletas na temporada 2022/23. Para o ano seguinte, o número será reduzido para sete. A partir de julho de 2024, serão permitidas apenas seis negociações nesses moldes.

“De 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, um clube pode ter no máximo oito profissionais emprestados e oito emprestados a qualquer momento durante uma temporada. De 1 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024, aplica-se a mesma configuração mas com um máximo de sete profissionais. Finalmente, a partir de 1 de julho de 2024, a mesma configuração será aplicada, mas limitada a um máximo de seis profissionais”, comunicou a entidade em nota oficial.

Para garantir que o novo regulamento seja cumprido, a Fifa exige que seja firmado acordo escrito entre os clubes. O documento deve conter duração, que não pode ultrapassar um ano, e condições financeiras. A nota também informa que uma equipe poderá ter no máximo três profissionais emprestados de um mesmo clube. Jogadores com 21 anos ou menos são isentos dessas limitações.

O novo regulamento será submetido ao Conselho da Fifa para aprovação. Inicialmente, a medida vale apenas para transferências internacionais. No entanto, todas as federações terão de adotar as determinações em um prazo de três. Inicialmente, as regras entrariam em vigor em julho de 2020, mas foram adiadas em razão da pandemia de Covid-19.



