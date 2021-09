Copa do Mundo 2022: quando começa, onde vai ser, jogos do Brasil e mais

Em uma edição inédita no Oriente Médio, a Copa do Mundo de 2022 irá acontecer em um período atípico devido à particularidades do Catar; confira data, horário, onde assistir ao vivo, os jogos do Brasil e das outras seleções, ingressos e mais

Em sua 22ª edição, a Copa do Mundo é o principal evento de futebol do Mundo e será realizada pela primeira vez no Oriente Médio. Apesar de acontecer tradicionalmente entre os meses de junho e julho, houve uma mudança para a competição ser disputada entre novembro e dezembro de 2022.

O motivo da mudança é o clima de verão do Catar, que acontece no meio do ano e chega em altas temperaturas que passam dos 40ºC. No período escolhido para a competição, o país passa pelo outono e as temperaturas ficam entre 25ºC e 30ºC.

Com 2,7 milhões de habitantes, o Catar espera receber mais de 1 milhão de turistas durante a Copa do Mundo. Os ingressos para o evento só serão vendidos depois do sorteio de grupos, que está agendado para abril de 2022. Confira abaixo as principais informações da competição:

Copa do Mundo 2022: quando começa e que data termina?

Entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo?

A transmissão das competições segue com o grupo Globo, no canal aberto TV Globo e no SporTV, para assinantes. Até o momento, o grupo não fechou acordo de transmissão com outras emissoras.



Copa do Mundo 2022: horário dos jogos do Brasil e das outras seleções

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília);

7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília); Oitavas e quartas de final: 12h e 16h (horário de Brasília);

12h e 16h (horário de Brasília); Semifinais: 16h (horário de Brasília);

16h (horário de Brasília); Disputa do terceiro lugar e final: 12h (horário de Brasília).

Copa do Mundo 2022: onde vai ser?

O evento será realizado entre cinco cidades do Catar: a capital Doha, Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Lusail (que está em construção).

Entre essas cidades, foram distribuídos oito estádios que vão sediar os jogos da competição. Apenas o Estádio Internacional Khalifa, localizado na capital, já existia e foi reformado, possuindo capacidade para 40 mil pessoas. Os outros sete estádios foram construídos para o evento, alguns ainda estando em fase de conclusão.

Copa do Mundo 2022: quantos e quais países irão participar?

Assim como aconteceu nas últimas edições, apenas 32 países irão competir, sendo o Catar o único país confirmado por ser a sede da competição. As outras equipes estão nas Eliminatórias em busca de uma vaga para os jogos.

Confira abaixo a quantidade de representantes em cada continente:

País anfitrião: 1 (Qatar)

UEFA (Europa): 13 representantes

Conmebol (América do Sul): 4 ou 5 representantes*

Concacaf (América Central e do Norte): 3 ou 5 representantes*

CAF (África): 5 representantes*

AFC (Ásia): 4 ou 5 representantes*

OFC (Oceania): nenhum ou um representante*

Vale lembrar que a Federação Internacional de Futebol (FIFA), planejava aumentar para 48 o número de equipes participantes, no entanto, os planos tiveram que ser adiados devido ao país-sede ser pequeno e não ter estrutura para receber mais delegações e torcidas.

Apenas em 2026 será possível o aumento de participantes, quando a Copa do Mundo será disputada em três países: Estados Unidos, México e Canadá.

