Espanha e Inglaterra buscam título inédito na final da Copa do Mundo Feminina

Banner da final da Copa do Mundo Feminina 2023 no estádio de Sydney, na Austrália Crédito: FRANCK FIFE / AFP

No encerramento da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, Espanha e Inglaterra jogarão em busca de um troféu inédito para os dois países. O duelo ocorrerá neste domingo, 20, às 7 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de Sydney, com transmissão da TV Globo, SporTV, CazéTV e Fifa+. A Espanha chegou para a Copa com um elenco talentoso, tendo entre os destaques a meio-campista Alexia Putellas, do Barcelona. A atleta foi eleita pela Fifa a melhor do mundo em 2021 e 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seleção sofreu com o boicote de algumas jogadoras, que enviaram à federação, em 2022, um comunicado pedindo mudanças estruturais na entidade e no trabalho da comissão técnica. Grande parte das 15 atletas que assinaram o documento ficaram de fora da convocação final do treinador Jorge Vilda. Mariona Caldentey, Ona Batlle e Aitana Bonmatí foram chamadas.

Em campo, La Roja avançou para o mata-mata no segundo lugar do Grupo C, com duas vitórias e uma derrota. Foram oito gols marcados e quatro sofridos — todos anotados pelo Japão. Nas oitavas, a Espanha eliminou a Suíça com goleada por 5 a 1. Nas quartas, superou a Holanda pelo placar de 2 a 1. Disputando sua primeira semifinal na história do torneio, as espanholas superaram a Suécia por 2 a 1 e chegaram à decisão inédita. As atacantes Jenni Hermoso, do Pachuca-MEX, e Alba Redondo, do Levante-ESP, estão entre os destaques da seleção no certame. Ambas já anotaram três gols cada. A Inglaterra, por sua vez, chegou ao Mundial como atual campeã da Eurocopa Feminina, realizada em 2022. As inglesas venceram a Alemanha por 2 a 1 na decisão continental. Na fase de grupos da Copa, passou no primeiro lugar da chave D, após três triunfos. Foram oito tentos anotados e um sofrido. Nas oitavas, as europeias superaram a Nigéria nos pênaltis, após 0 a 0 com bola rolando.

Nas quartas, as inglesas ganharam da Colômbia pelo placar de 2 a 1. Na semifinal, derrotaram a anfitriã Austrália por 3 a 1. Esta também será a primeira final da Inglaterra, que ficou com a terceira posição em 2015 e o quarto lugar em 2019. Lauren James, atacante do Chelsea-ING, estará à disposição de Sarina Wiegman para atuar. A atleta, que soma três gols e três assistências na competição, foi expulsa diante da Nigéria por pisar em uma adversária e cumpriu duas partidas de punição. As atacantes Lauren Hemp, do Manchester City-ING, e Alessia Russo, do Arsenal-ING, estão entre os destaques do time. Hemp tem três gols e uma assistência, enquanto Russo soma três tentos.