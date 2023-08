Suécia vence Austrália e fica com terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina; veja gols

Europeias derrotam anfitriãs por 2 a 0, em Melbourne, e garante posto no pódio do Mundial. Grande final será neste domingo, 20, entre Espanha e Inglaterra

Em embate disputado neste sábado, 19, Suécia e Austrália se enfrentaram na disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo Feminina. Dentro de campo, as europeias levaram a melhor e fizeram 2 a 0 nas anfitriãs dentro do Estádio de Melbourne.

As suecas abriram o placar logo aos 30 minutos do primeiro tempo, graças ao pênalti convertido por Fridolina Rolfo. A jogadora do Barcelona foi para a cobrança e colocou no canto esquerdo da goleira Mackenzie Arnold, abrindo o placar do jogo.

O segundo tento saiu só na etapa final, aos 18 minutos. Após contra-ataque, Kosovare Asllani recebeu de Stina Blackstenius e bateu de primeira da entrada da área. O chute veio forte e foi no canto de Arnold, fechando a partida em 2 a 0.